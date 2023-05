Costiera amalfitana, strada a senso unico fino a Conca per uno smottamento

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” è attivo il senso unico alternato in corrispondenza del km 23,690 a Conca dei Marini a causa della caduta di materiale lapideo da un costone roccioso (di proprietàprovata) attiguo alla tratta stradale. Il materiale è già stato opportunamente sgomberato da Anas e l’area delimitata con new-jersey, così come richiesto anche dai Vigili del Fuoco locali. Il provvedimento resta attivo nelle more delle attività di verifica del versante a carico degli Enti Competenti.