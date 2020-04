«Sognare la Bellezza», la campagna social della costiera Amalfitana nell'emergenza Covid-19

"Sognare la Bellezza" è la campagna di comunicazione che ha unito diverse strutture alberghiere e ristorative dell'intera Costiera Amalfitana per affrontare l'emergenza sanitaria del Coronavirus.



Conservare e tenere vivo un ricordo positivo della Costa d'Amalfi attraverso la condivisione sui social di fotografie della Costiera con l'hashtag #visitAmalfiCoast.



L'obiettivo degli albergatori e ristoratori, guidati dall'agenzia "Seri...A Pubblicità" di Nocera Inferiore, è quello di rilanciare il settore turistico locale, duramente colpito dall'emergenza Covid-19. Proprio in queste settimane, infatti, ci sarebbe dovuto essere il primo grande appuntamento turistico dell'anno. A causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, però, nessun turista straniero o dell'entroterra campano potrà sfruttare il weekend pasquale per affollare le città e le spiagge della Costiera Amalfitana.



La campagna "Sognare la Bellezza", quindi, è una sorta di turismo digitale invitando vecchi e nuovi visitatori a promuovere i luoghi più belli e caratteristici della Costiera Amalfitana, sperando che in estate si possa tornare a viverli di persona.







