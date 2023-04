Sommerso dalla neve d'aprile l'osservatorio astronomico di Petina

La primavera a 1200 metri è bianca, bianchissima. Completamente innevata è l'area dell'osservatorio astronomico "Aresta" di Petina, dove una immagine della struttura fa immaginare al pienissimo inverno.

Invece è aprile, con la coda di questo freddo che colpisce ed inneva le cime degli Alburni e che qui regala un meraviglioso spettacolo.

Immagine inusuale per il periodo, senza dubbio, ma bellissima per quel manto bianco inaspettato. In attesa dei cieli tersi estivi pieni di osservazione e di tanti curiosi ed appassionati che raggiungono l'osservatorio.