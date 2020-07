LEGGI ANCHE

Giovane cilentano sorpreso in flagranza di reato a spacciare sostanze stupefacenti. Si tratta di un 24enne di Montecorice, fermato nel weekend dai carabinieri della stazione di Pollica, agli ordini del maresciallo capo Lorenzo Brogna, mentre cedeva dello stupefacente, hashish, a un ragazzo di Pollica in località Mezzatorre, nel territorio comunale di San Mauro Cilento.Dalla successiva perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto altri involucri di hashish, nascosti nel cofano, probabilmente già pronti per essere consegnati.Nella giornata di oggi, è stato convalidato l’arresto con la misura cautelare di divieto di dimora nei comuni di Pollica e San Mauro Cilento. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Antonio Mondelli, avrà però l’autorizzazione per andare a lavorare ad Acciaroli. Inoltre, il suo legale ha chiesto la messa alla prova per il 24enne.