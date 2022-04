Spari contro l’escavatore: si indaga a tutto campo

Sparano contro un escavatore di proprietà di una ditta di Afragola, impegnata a realizzare la pista ciclabile a via Napoli, a Nocera Inferiore. Un nuovo episodio criminale finisce al centro di un’indagine dei carabinieri della stazione del gruppo territoriale agli ordini del colonnello Rosario Di Gangi. Nulla viene escluso, un gesto intimidatorio così come una bravata. A scoprire il foro del proiettile è stato un operaio, che si era recato nel deposito, dove era custodito il mezzo. Da lì la segnalazione ai responsabili, quindi alle forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi del caso. I militari hanno ascoltato il capo cantiere e gli operai, che hanno spiegato di non essere stati mai destinatari di alcuna richiesta estorsiva o di altra natura. Sono stati acquisiti i video di diverse telecamere della zona, a partire da quelle private fino alle comunali. Ai fini investigativi, è stato sequestrato l’escavatore colpito dal proiettile. I resti di quest’ultimo sono stati analizzati dalla polizia scientifica, poi prelevati e mandati al comando dei Ris. Una prassi, che servirà a verificare l’eventuale compatibilità del proiettile con altri nel database o se la stessa arma da fuoco sia da collegare ad altri episodi criminali. Sull’episodio è intervenuto il sindaco Manlio Torquato: «Apprendiamo dell’ennesimo episodio criminale sul quale indagano i carabinieri verificatosi nottetempo nei pressi del cantiere di via Napoli. In attesa dello sviluppo delle indagini, il progredire di episodi simili ci allarma notevolmente. Ci preoccupa ulteriormente in ragione della pioggia di finanziamenti e dei relativi appalti che, di qui a breve, al termine del mio mandato, arriverà in città, grazie ai fondi del Pnrr acquisti o acquisendi da questa amministrazione, e che troveranno futura gestione al termine della tornata elettorale. In questa direzione vanno anche le parole del Ministro per il Sud, Mara Carfagna e della Procura Distrettuale Antimafia delle scorse settimane, giustamente preoccupata per gli appetiti criminali e del loro possibile interessamento agli appalti pubblici. In ragione di ciò e al fine di preventivare, fin da subito, ogni miglior azione a tutela della legalità, l’amministrazione avvierà una richiesta di incontro presso la Prefettura di Salerno, anche con le forze dell’ordine. La finalità è mettere in campo ogni possibile azione concertata e preventiva di tutela dell’interesse pubblico, della sicurezza e della legalità». Intanto, il Questore della Camera Edmondo Cirielli annuncia un’interrogazione parlamentare sull’argomento: «Continua l’assurda e inaccettabile escalation criminale a Nocera Inferiore. La misura è colma. Un allarme sociale a cui far fronte immediatamente. Bisogna intervenire soprattutto sul potenziamento degli organici perché, nonostante il grande lavoro delle forze dell’ordine, c’è un incremento della criminalità».