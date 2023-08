«Il parcheggio e l’accesso per la spiaggia libera sono a pagamento». È scritto a chiare lettere su un cartello che fa bella mostra di sè nei pressi della spiaggia La Marinella a Palinuro. L’annuncio fotografo e postato sui social sta facendo discutere. I commenti sono migliaia. La maggior parte esprimono incredulità per quanto riportato dai titolari del terreno che dà accesso ad un tratto della rinomata spiaggia di Palinuro.

La Marinella si trova tra la spiaggia dell’Arco Naturale e la splendida Baia del Buondormire. Ogni anno è meta di tanti vacanzieri che sono alla ricerca di una spiaggia unica ed esclusiva. La bellezza del sito non giustificherebbe però la richiesta di pagamento per accedervi perché così come si precisa sul cartellone si tratta comunque di spiaggia libera. Per capire bene la singolare vicenda è necessario andare oltre. A quanto pare l’accesso alla spiaggia libera in località Marinella avviene solo via terra col passaggio su un terreno privato, questo teoricamente renderebbe legittima, più o meno, la richiesta del corrispettivo. «Anche se - fa notare un bagnante - quando l’unico accesso al mare passa attraverso una proprietà privata deve essere garantito un corridoio di accesso libero e fruibile da chiunque anche tramite servitù coattiva».

Nel caso di Palinuro ci sono testimonianze più i meno simili: «C’è una persona - racconta un turista - a fare avanti e indietro su una zattera gratuitamente». «Ricordo cartelloni di quel colore alla spiaggia la Marinella a Palinuro - aggiunge un’altra turista - ci sono arrivata a piedi ma sinceramente non ho sborsato un euro per la spiaggia libera. Mi anno dato un ticket all’ingresso che dovevo fare timbrare al bar e nient’altro». E ancora «Al lido Marinella i cartelli sono veri ma non si paga per accedere. C’è anche una zattera operata da una persona che trasporta gratuitamente i clienti che hanno parcheggiato. È scritto in un italiano pessimo. Ma non si paga per scendere in spiaggia, solo il parcheggio».