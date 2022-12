Ancora un furto messo a segno a Capaccio Paestum. Vittima, questa volta, è il dottore Vincenzo Sica, già sindaco della Città dei Templi ed oggi consigliere comunale di minoranza. È stato lui stesso a denunciare l’accaduto con un post pubblicato sui social. «Purtroppo - racconta - non abbiamo sicurezza nelle nostre case. Oggi pomeriggio una banda molto attrezzata di ladri mi ha svaligiato casa, mentre facevo studio. Stiamo tutti molto attenti, non credo si siano fermati. Soprattutto vi dico che le casseforti a parete per loro sono un gioco da ragazzi. Quindi svuotatele di corsa. Girano con flex a batteria ed attrezzature idonee».

L’episodio si è verificato mercoledì pomeriggio intorno alle 17 e non è stato l’unico colpo messo a segno. Nel corso della giornata , infatti, sono stati segnalati diversi furti nelle case in località Cafasso e Borgonuovo. «Non sono ladruncoli - denuncia - ma esperti, hanno bloccato il cancello per farci perdere tempo in caso di rientro, hanno bloccato la chiamata in uscita dell’allarme telefonico, usato attrezzi a batteria, insomma sono ben dotati. Occorre dare l’allarme e fare massima attenzione. La possibilità di imbarcarsi in un incontro ravvicinato in casa ci crea dei problemi di sicurezza personali, e questo mi fa paura.

Di fronte alla serialità di questi furti occorre una squadra operativa di forze dell’ordine sul territorio, ben attrezzata. Ovviamente la nostra fiducia e la doverosa collaborazione non sono in discussione, ma è il momento di darsi una mossa». Già nelle scorse settime i malviventi erano tornati più volte a Capaccio Paestum. Su tutti i casi denunciati sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il fenomeno sta raggiungendo livelli preoccupanti su tutto il territorio a sud di Salerno. Le comunità locali non si sentono più al sicuro. Gli arresti di domenica a Gioi Cilento avevano fatto ben sperare. Ma i malviventi sono tornati subito in azione.