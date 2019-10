Giovedì 24 Ottobre 2019, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Arrestatemi pure. Tanto l’ho già ammazzata». Ha accolto così i carabinieri C.F.L., 75enne di Buccino, quando li ha visti irrompere nella sua abitazione l’altro giorno, ad ora di pranzo. Il corpo di sua moglie, 73 anni, era disteso a terra, inerme, con il cavo elettrico ancora stretto al collo. Poi, forse in preda ai sensi di colpa, ha tentato di lanciarsi dal balcone ma è stato bloccato dai militari. E, forse, l’anziano non aveva torto: sono state difatti proprio le manovre rianimative degli uomini in divisa a consentire al suo cuore di riprendere a battere e, quindi, alla donna di poter essere trasferita in ospedale per una migliore assistenza.Un litigio tra un’anziana coppia per poco non si è trasformato in tragedia in località San Vito di Buccino. Ad allertare i militari della locale stazione, è stato un nipote dei due, vicino di casa. Le urla hanno subito catturato la sua attenzione, le parole pronunciate dall’uomo, pure. Le grida disperate della donna, che cercava di difendersi dalla stretta del laccio, lo hanno spaventato, così ha subito chiesto l’intervento del 112 consentendo ai militari, agli ordini del capitano Luca Geminale, di poter intervenire in tempo, salvare la donna e arrestare il 75 in flagranza di reato.