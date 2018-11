Martedì 6 Novembre 2018, 14:33

SAN VALENTINO TORIO - Un impatto frontale terribile quello avvenuto la scorsa notte sulla strada Provinciale che collega San Valentino Torio a San Marzano sul Sarno. Due le auto coinvolte, quattro i feriti, alcuni in gravi condizioni.Un impatto violentissimo, un’auto è finita per ribaltarsi sul guardrail restando in bilico fino all'arrivo dei soccorsi. Accartocciate le due autovetture con le persone bloccate all'interno dalle lamiere piegate.Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di San Valentino Torio, le ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Nocera Inferiore. Le condizioni sono stabili, ma restano gravi