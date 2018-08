Tragedia nel Cilento, 19enne muore in un incidente stradale

Lunedì 6 Agosto 2018, 14:39

Tragedia stamattina lungo le strade del Cilento. Agostino Chioccini, 19enne di Agropoli, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi alle 8.15 sulla Via del Mare, tra San Marco di Castellabate ed Ogliastro Marina. Troppo gravi le ferite che ha riportato in seguito allo scontro tra la sua moto e un’auto. Inutili i soccorsi dell’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Agropoli e la corso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove il ragazzo è deceduto poco dopo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli e della stazione di Santa Maria di Castellabate per la ricostruzione della dinamica. Tantissimi sono in queste ore i messaggi di cordoglio per il giovanissimo Agostino. La sua morte è avvenuta a pochi giorni di distanza da quella di Emilio Secci, il 33enne deceduto nei pressi di Trentova a seguito di un incidente stradale.