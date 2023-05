Salerno, trascina il carrello con la spesa: il video diventa virale sui social

Nessuno sa, per il momento, se la donna ripresa da un videoamatore che ha poi postato il filmato sui social, quel carrello lo ha rubato - con dentro la spesa - oppure lo ha preso a prestito. È accaduto a Salerno, presumibilmente nella zona Fuorni-San Leonardo e, in men che non si dica, ha fatto il giro del web suscitando attenzione e curiosità.

Anche da parte delle forze dell'ordine che dovranno ora identificare l'automobilista spregiudicata la quale, con una mano al volante, teneva con l'altro il carello con la spesa. Da capire se la spesa fosse stata pagata da lei oppure tolta a qualche malcapitato cliente del supermercato.