Lunedì 19 Agosto 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 07:20

«Il telefono la tua voce». Lo spot dell’allora Sip è nella storia della pubblicità italiana, peccato che negli ultimi tempi a correre sul filo – o meglio lungo frequenze e fibre ottiche – siano in particolar modo le truffe. A lanciare l’allarme è la stessa Tim, che insieme alle bollette sta recapitando agli utenti un alert in cui mette in guardia da varie tipologie di raggiri e sottolinea di aver ricevuto diverse segnalazioni di operazioni sospette. Alcune sono arrivate anche da Salerno, dove le proteste hanno riguardato soprattutto l’attivazione di linee telefoniche doppione e la richiesta di pagamenti per consumi anomali.L’ultimo caso lo ha segnalato la notaia Rubina De Stefano, che agli inizi di giugno si è vista recapitare per l’utenza del suo studio una bolletta di 1.600 euro, di cui 1.300 per chiamate internazionali. «Quelle telefonate non le ho mai fatte – assicura – quindi ho subito inviato alla Tim un messaggio di posta certificata per chiedere il dettaglio degli addebiti e procedere alla contestazione». Si aspettava una risposta in tempi brevi, invece spiega che a quella richiesta non è mai stato dato riscontro e che alla fine, dopo aver cercato inutilmente di cambiare gestore, si è trovata costretta a pagare per poter continuare a utilizzare il servizio. «Pochi giorni fa, senza preavviso, la linea ci è stata staccata – racconta – E meno male che è accaduto in periodo estivo, se no il danno sarebbe stato ben più grave. A noi il telefono serve per lavorare, per cui intanto ci è toccato pagare, ma alla mia pec per il dettaglio della bolletta non ho ancora avuto risposta».