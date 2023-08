Truffa a un'anziana donna di Positano: tenta di portarle via contanti e oro, arrestato

Ha tentato, con la solita tecnica del raggiro, di sottrare a un'anziana donna della Costiera Amalfitana contanti e monili d'oro. E' accaduto ieri a Positano dove i carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Umberto D'Angelantonio e dal luogotenente Rosario Nastro, hanno arrestato un uomo di 53 anni originario del napoletano.

I militari dell'Arma lo hanno individuato e bloccato mentre si stava facendo consegnare 2.500 euro in denaro contante e monili d'oro per un valore complessivo di oltre 20mila euro dall'anziana alla quale, nel corso di una precedente telefonata le erano stati prospettati problemi di giustizia del nipote.

Per il malvivente, che pare avesse tentato altri raggiri non andati fotunatamente a buon fine, si sono spalancate le porte del carcere di Fuorni dove è stato trasferito dopo l'arresto operato con l'accusa di truffa aggravata in danno di anziani.