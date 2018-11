Choc sul lungomare di Salerno: arriva una spaventosa tromba marina

Martedì 20 Novembre 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 18:02

Lo sfondo è il primo tratto della costiera amalfitana. Perché arriva dalla vicina Vietri la tromba d'acqua che nel primissimo pomeriggio ha costeggiato la città di Salerno. Uno spettacolo impressionante sia per la consistenza e la forza del fenomeno atmosferico, insolito per la città d'Arechi, sia per la vicinanza alla costa e a opere architettoniche come la stazione marittima di Zaha Hadid e il Crescent di Ricardo Bofill. «Pochi minuti, poi la dissolvenza. Uno spettacolo pazzesco. Paurosa la sequenza del vortice prima di dissolversi», racconta Gianni, l'autore dello scatto, che ha immortalato il fenomeno dal lungomare.E se in un primo momento non si aveva notizia di danni, passata la bufera è iniziata la conta. Al porto commerciale di Salerno la tromba marina ha spazzato via diversi container di enormi dimensioni, spingendoli gli uni sugli altri e coinvolgendo anche un mezzo meccanico in uso. La furia ha risparmiato invece le persone, evidentemente ritrattesi al cospetto di un fenomeno del genere.Intanto, scatti e video del vortice sono già diventati virali: fotografie e filmati amatoriali non solo hanno invaso Facebook e Instagram, ma stanno continuando a rimpallare da una chat all’altra di WhatsApp.​