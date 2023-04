Pollica, Bicchielli: solidarietà a Dario Vassallo per le minacce ricevute

«Si rimane interdetti quando ci si ritrova di fronte ad episodi del genere. Non dovrebbero accadere e di conseguenza non se ne dovrebbe parlare, ma se succede vuol dire che c'è bisogno di una riflessione seria. Innanzitutto, esprimo solidarietà a Dario Vassallo per le ingiuriose e pericolose parole ricevute. A lui va tutta la mia vicinanza». Sono parole di Pino Bicchielli, deputato salernitano e vice presidente di Noi Moderati alla Camera, che interviene sul caso delle minacce ricevute dal presidente della fondazione Angelo Vassallo nonché fratello del sindaco ucciso.

«Vassallo, come ogni cittadino, tiene al suo territorio e in quanto attivista legato alle sue origini ha espresso un pensiero. Quando succede ciò, si può o non si può condividere ma non si deve mai attaccare qualcuno solo perché ha detto la sua. La democrazia è anche questo. Sono vicino a Vassallo - aggiunge - e auspico che i colpevoli di tale gesto siano presto consegnati alla giustizia». A margine, il deputato fa una riflessione: «Si faccia luce sull'intero contesto, perché quelle parole non nascono a caso e si deve capire chi o cosa le abbia generate».