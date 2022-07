«Vela Angellara», parte la regata dei commercialisti salernitani

Il Presidente dell’«Asd Marina», Massimo D’Alessio, dice: «La partenza della regata è prevista per le 12.30 ed il percorso è Piazza Della Libertà - Torre Angellara - Piazza Della Libertà. Questa prima regata apre un nuovo corso per la nostra Associazione, in attesa della definitiva affiliazione «Fiv». Vi saranno imbarcazioni dei soci di supporto logistico durante lo svolgimento della regata. Alla fine della manifestazione sarà offerto ai partecipanti un buffet di ringraziamento.

La diversificazione delle proposte sportive, fermamente voluta da questa Presidenza, è il cuore della nostra «Associazione sportiva dilettantistica marina». Il Direttivo ringrazia, inoltre, l'Associazione «Ipotenusa» e la «Uisp» per il competente ed insostituibile supporto dato a tutta l'organizzazione. D’Alessio aggiunge: «Al nostro gruppo vela particolarmente titolato, composto da Antonello Stanzione e Marco Bolles, va il più sentito ringraziamento per l'impegno e la dedizione mostrate nei confronti del nostro sodalizio sportivo».