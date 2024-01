La giunta guidata dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha approvato gli indirizzi di riqualificazione delle aree verdi varie strade cittadine redatte dall’agronomo Luigi Vicinanza. A essere interessate dal documento, al momento, sei aree cittadine: in piazza Aldo Moro, intorno a palazzo di città, in via Barassi e in via De Chirico, nel quartiere Schiavo, nel quartiere Belvedere, nei pressi del nuovo centro polifunzionale, nei pressi della stazione ferroviaria, al centro della città. La relazione del tecnico parte dalla situazione di degrado in cui versa il verde pubblico di piazza Aldo Moro, come ha drammaticamente dimostrato il crollo di un ramo a luglio scorso. Il problema, tuttavia, non riguarda solo gli alberi ad alto fusto: anche la siepe di ligustrum, presente in alcune delle quindici aiuole della piazza, è fortemente deperita. Altri alberi, invece, sono disposti in posizioni non consone.

Con il progetto, invece, Vicinanza punta a «ottenere un’area verde che esprima i caratteri del giardino mediterraneo con piante autoctone dell’areale meridionale europeo o di altre aree ma ecologicamente e paesaggisticamente compatibili con il paesaggio mediterraneo». Per questo, il ligustrum sarà rimosso per essere sostituito con piante tappezzanti. Gli alberi non idonei, come le palme, saranno spostati tra marzo e aprile. A beneficiare di questi esemplari sarà via Barassi. Qui, come spiegato dal tecnico, sono già presenti altri esemplari di palme. Si andrà, quindi, a realizzare un palmeto nell’aiuola nei pressi di via Salvator Rosa, mentre lungo via Barassi si realizzerà un viale alberato con aceri e frassini.

Sempre nel quartiere Schiavo, poi, sarà piantata una Paulownia tra via de Chirico e via Spineta. Nel quartiere di Belvedere, lungo la parallela che costeggia l’autostrada, saranno piantati dei pioppi cipressini, così come pure dove sta sorgendo il nuovo centro polifunzionale, in via Fausto Coppi. Anche l’area della stazione e del nuovo parcheggio, saranno installati alberi con fioriture evidenti. Gli interventi si andranno ad aggiungere a quelli già previsti per la rotatoria autostradale di Battipaglia. Tutto ricade nel più ampio progetto di riqualificazione del verde urbano, negli ultimi particolarmente sofferente.

Anche per questo, l’amministrazione ha predisposto un piano straordinario per la piantumazione di nuovi alberi e per la manutenzione del verde cittadino. Opera che, di recente, è stata affidata alla società municipalizzata Alba.