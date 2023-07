Salerno, agente della Municipale investito durante il servizio sul viadotto Gatto: la solidarietà del sindacato

Agente investito durante l’intervento di messa in sicurezza sul viadotto Gatto. È successo stanotte a Salerno dove il problema è stato causato da un autocarro che perdeva del liquido.

Si è resa necessaria la momentanea chiusura del viadotto. Prontamente sul posto è accorsa la polizia municipale, con l’attivazione prima del servizio 18/24 e poi del personale in reperibilità. Il personale giunto sul luogo ha immediatamente provveduto alla chiusura dell’area per evitare rischi per la sicurezza.

Durante l’operazione tuttavia, un utente ha investito uno degli agenti che si trovavano sul viadotto.

L’automobilista si è poi fermato a soccorrere il vigile, ammettendo di essersi distratto. L’agente è stato invece trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

«Al nostro collega facciamo i migliori auguri di pronta guarigione, complimentandoci allo stesso tempo per il pronto intervento della municipale – dichiara Angelo Rispoli, segretario provinciale Csa – Rinnoviamo però la necessità all’amministrazione comunale di dotare di idonee divise gli appartenenti alla polizia locale. Questi ultimi dispongono ormai di divise non solo inidonee dal punto di vista climatico, ma che per giunta in situazioni come questa possono risultare scarsamente visibili in quanto sono capi vecchi di anni».