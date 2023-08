Vibonati, Katia Ricciarelli ospite il 23 agosto al Villammare Film&Friends

Il 23 agosto al Villammare Film&Friends arriverà Katia Ricciarelli insieme al regista Salvatore Allocca, già vincitore alla Mostra Cinematografica di Venezia. L'artista incontrerà il pubblico e presenterà il film “Mancino naturale” dove ha interpretato il ruolo di Maria con protagonisti Claudia Gerini e Massimo Ranieri.

Mancino Naturale, il film diretto da Salvatore Allocca, racconta la storia di Isabella (Claudia Gerini), una giovane donna che abita in un quartiere popolare di Latina, in cui trascorre una vita per niente appagante.

Il 24 agosto sarà ospite a Villammare Eleonora Giorgi in occasione dei suoi 50 anni di carriera; il 25 agosto si esibiranno il rapper Lucariello insieme al percussionista musicista napoletano Ciccio Merolla e gran finale il 26 agosto con Anna Mazzamauro, Giampaolo Morelli e i giovani attori di “Mare fuori” Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio.