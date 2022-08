Campania stories, i vini sostenibili di Paternopoli protagonisti

Ci saranno anche i vini dell’azienda agricola Fonzone Caccese a “Campania Stories – Special Edition”, la kermesse che riunisce i produttori delle principali denominazioni partenopee in programma da lunedì 5 a giovedì 8 settembre nei Campi Flegrei. L’evento, dedicato alla stampa internazionale e italiana e agli operatori di settore, sarà l’occasione per presentare le eccellenze della cantina di Paternopoli, nata nel 2005 dalla passione per il vino di Lorenzo Fonzone Caccese e della sua famiglia, che in pochi anni ha collezionato premi e riconoscimenti dalla critica enologica.

Il 6 e 7 ottobre, presso l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, in degustazione ci saranno i bianchi dell’azienda, in particolare l’Irpinia Falanghina D.O.C. "Le Mattine" 2021, il Fiano di Avellino D.O.C.G. 2021 e il Greco di Tufo D.O.C.G. 2021; ma anche l’Irpinia Rosato D.O.C. 2021, 100% Aglianico, e il rosso di punta: lo Scorzagalline Taurasi Riserva D.O.C.G. 2015, ottenuto dalla selezione delle migliori uve di Aglianico raccolte nella parte più alta del vigneto della tenuta situata a 430 m sul livello del mare. Vini che raccontano nel bicchiere l’amore e il rispetto per il territorio, ma anche il valore dell’appartenenza ad una grande famiglia che condivide da sempre la passione per una viticoltura di precisione, sostenibile, finalizzata ad una produzione di altissima qualità.