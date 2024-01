Cambio di chef stellati a Paestum: dopo Solofra ai «Tre Olivi» arriva il tedesco Glowig

Nuovo arrivo alla guida del Savoy e del Tre Olivi di Paestum, dopo quattro anni di permanenza di Giovanni Solofra. Esattamente quattro anni fa, infatti, partiva il nuovo corso del Tre Olivi, culminato con il raggiungimento, dopo soli nove mesi di attività, di due stelle nella Guida Michelin Italia con lo chef originiario di Torre Annunziata allievo di Heinz Beck.

Oggi, in virtù di visioni differenti circa obiettivi e priorità, la collaborazione con Giovanni Solofra si interrompe ma non si interrompono le sfide e gli obiettivi che l’hotel si è prefissato.

Per il Savoy si prospettano infatti obiettivi sfidanti pensati in una visione prospettica di medio e di lungo periodo.

In virtù di queste sfide, nell’ultimo anno tanti cambiamenti hanno riguardato l’albergo: dal rifacimento di camere e suite, all’affiliazione alla catena Preferred, tutto è stato voluto in un’ottica di ulteriore avanzamento dell’hotel sul mercato internazionale.

In questo nuovo corso si inserirà lo chef Oliver Glowig, già pluristellato di origini tedesche e dal cuore italiano, che entrerà a capo della cucina del Ristorante Tre Olivi e del Savoy Hotel & SPA. La riapertura dopo la pausa stagionale è prevista ad aprile e il nuovo menù sarà firmato da Glowig.

“Diamo il benvenuto a Oliver Glowig, pienamente fiduciosi nella sua capacità di accompagnarci verso le nuove ambiziose sfide che ci siamo posti; al contempo ringraziamo Giovanni Solofra e la compagna di vita e lavoro Roberta Merolli per il meraviglioso percorso che abbiamo vissuto insieme, entrambi avranno sempre un posto speciale nella famiglia Savoy” ha dichiarato Salvatore Pagano, proprietario e General Manager del Savoy Hotel & SPA.

SAVOY HOTEL & SPA

Situato a ridosso della pineta che lambisce la spiaggia di Paestum e a pochi passi dalla suggestione del parco archeologico, il Savoy Hotel & SPA è un albergo votato all’eccellenza. All’interno ospita Holos, la spa pensata per unire il benessere di corpo e mente, il Beach Club 93, l’estensione sulla spiaggia dei servizi dell’albergo, e il ristorante Tre Olivi, due stelle nella Guida MICHELIN Italia 2024.

RISTORANTE TRE OLIVI

Il Tre Olivi è un’idea prima che un ristorante. Un connubio ideale tra il concetto di perfezione espresso dal numero tre e l’ulivo, la pianta tanto cara agli antichi greci – che qui nel Cilento trovarono la destinazione ideale - da essere considerata sacra. Ed è proprio questa sacra perfezione il cardine attorno a cui ruota l’universo del restaurant, dove si respira mediterraneo a partire dalla scelta degli arredi, realizzati interamente in legno d’ulivo.

OLIVER GLOWIG

Oliver Glowig è nato in Germania ma il suo cuore è italiano. Si è innamorato dell’Italia 25 anni fa ed è stato un grande amore: per sua moglie che è italiana, per i prodotti e i profumi di questa terra che ha fatto suoi e che porta con sé ogni giorno. Il primo arrivo in Italia è al Grand Hotel Quisisana di Capri, con Gualtiero Marchesi. Dopo aver preso per la prima volta una stella Michelin al Ristorante Acquarello di Monaco di Baviera ritorna sull’isola campana al Capri Palace Hotel & Spa, dove porta, nel giro di pochi anni, la brigata ad ottenere prima una e poi due stelle Michelin. Nel 2011 l’arrivo a Roma presso l’Hotel Aldrovandi Villa Borghese. Il successo è immediato, fino alla conquista delle due stelle Michelin. Dopo varie consulenze per ristoranti e alberghi in Italia e all’estero, Oliver ha deciso di dedicarsi in pieno alla nuova sfida a Paestum.

Chef Oliver Glowig

Chef Giovanni Solofra e Roberta Merolli