La Fesserie a Chiaia: calendario di serate con dj set, artisti e special bartender

L’autunno a La Fesseria Cocktail Kitchen, icona della cultura street partenopea, non è fatto solo di shaker e jigger ma anche di vinili e consolle, di secret room e bartender d’eccezione. Gli spazi di Via Bisignano nel quartiere Chiaia, aperti a giugno, tra pareti nere e giallo fluo, insegne luminose e wall painting dello street artist Aldam, ospitano, dal 4 ottobre, un calendario di serate con dj set, artisti e special bartender. Nella secret room, stanza segreta, ad ingresso riservato e per un numero limitatissimo di persone, ogni mercoledì di ottobre si alterneranno dietro al bancone una special guest, un bartender d’eccezione che accompagnerà gli ospiti a vivere esperienze “alcoliche” per veri intenditori.

Non solo una drink list altamente curata e con il meglio del mondo dei distillati e champagne, ma un vero e proprio viaggio nell’universo beverage all’interno di uno spazio decisamente unconventional, come non se ne sono mai visti in città.

Le special guest di ottobre vengono dai migliori cocktail bar della Campania: si inizia mercoledì 4 ottobre con Emanuele Monteverde di “50 Spirito Italiano” cocktail bar di Pagani, ben conosciuto nel panorama nazionale per la costante presenza nelle migliori guide di settore come BarGiornale,“500 Top Bar” e il titolo di “Bar Rivelazione d’Italia” nel 2021 per Gambero Rosso; mercoledì 11 ottobre dietro al bancone ci sarà Vincenzo Pagliara anima del “Laboratorio Folkloristico” di Pomigliano d’Arco, Miglior bartender italiano 2022/2023.

Mercoledì 18 sarà la volta di Giuseppe Ammendola del “Caravella Café”

di Castellammare di Stabia, sempre alla ricerca di nuove miscelazioni; si conclude Mercoledì 25 con Doriano Mancusi bartender del “Porto 51”, Ischia, locale a conduzione familiare che richiama nei colori e nell’offerta l’anima portuale dell’isola.

La novità de La Fesseria di Chiaia è infatti la proposta di cucina con un menu originale, fatto di sapori local ed esplorazioni fusion, serviti in modo originale. La musica sarà l’altra protagonista dell’autunno a La Fesseria: dal 6 ottobre parte una line up di dj e artisti della scena musicale partenopea, e non solo, che si alterneranno alla consolle per tutto il mese. Venerdì 6 ottobre Trepone; giovedì 12 Peppe Pinto; giovedì 19 i revival dance di Discomentality; giovedì 26 ottobre Dj STILA, infine martedì 31 i dischi di Vinyl Mania.