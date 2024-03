«Fiordilatte Summit Tokyo», apre il ministro Lollobrigida

Il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha aperto i lavori del Fiordilatte Summit Tokyo Latteria Sorrentina. Parole di apprezzamento per il nuovo format di apprendimento e valorizzazione dei latticini di mucca che il caseificio della Campania della famiglia Amodio ha ideato per portare nei Paesi in cui esporta fiordilatte, provola, ricotta il messaggio di una delle eccellenze del patrimonio gastronomico italiano.

«Viva la pizza, l’export delle eccellenze gastronomiche italiane nel mondo e la candidatura della nostra cucina come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco», ha chiosato il titolare del dicastero dell’agricoltura all’apertura dei lavori dopo i saluti di rito al folto pubblico presente in aula.

«È la prima tappa in Giappone di un viaggio che ha già portato la conoscenza del Fiordilatte e del Made in Italy verace in Corea, Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, Norvegia, Svizzera, Serbia, Croazia, Romania. Fiordilatte Summit sta creando conoscitori e ambasciatori del Fiordilatte nei diversi continenti che ospiteranno i lavori congressuali sino all’estate. Questo viaggio della prima edizione si concluderà a settembre con un grande evento qui in Campania cui parteciperanno pizzaioli da tutto il mondo con la certificazione di conoscitori del fiordilatte. Perché pizzaioli? Perché Sulla pizza ci va solo il fiordilatte, come recita il nostro claim, ma deve essere buono e ben trattato. E perché pizza e fiordilatte sono due elementi formidabili di traino dell’economia della Campania e dell’Italia. Con Fiordilatte Summit diamo corpo al racconto video Una storia d’amore presentata al grande pubblico a Pizza Village Napoli. La Storia d’amore è quella dei Napoletani con il Fiordilatte e spiega l’identificazione gastronomica di un popolo e di una cucina con uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio. Tanto forte che Fiordilatte di Napoli è diventato Fiordilatte è Napoli», commenta Giovanni Amodio, Vice Presidente di Latteria Sorrentina e quinta generazione dei casari della Campania.

«Fiordilatte Summit aiuta i pizzaioli a riconoscere, scegliere, tagliare e utilizzare il buon fiordilatte che è da sempre compagno inseparabile della pizza napoletana. Ed è proprio questa la novità più forte del 2024, il Fiordilatte Summit. Non siamo alla ricerca di prodotti simili o surrogati del vero fiordilatte di latte vaccino ma cerchiamo di far comprendere la giusta essenza dei latticini di cui la Campania è culla. La novità e farsi carico di un messaggio importante del nostro agroalimentare insieme ai pizzaioli, tradizionali e contemporanei, che hanno a cuore l’originalità della pizza napoletana», ha spiegato Marco Capezzuto direttore generale di Latteria Sorrentina.

Fiordilatte Summit abbina la parte congressuale teorica sviluppata all’insegna del visual contemporaneo con gli assaggi in diretta. I pizzaioli napoletani e giapponesi hanno messo alla prova il Fiordilatte di Napoli, il Fiordilatte dei Monti e il Fiordilatte della Penisola sulla pizza regina, la Margherita.

E poi i pizzaioli istruttori hanno dato prova della versatilità del nuovo Fiordilatte in Panna che in Italia sarà presentato nella tre giorni del congresso gastronomico Identità Golose a Milano.

Oltre che nella sezione Identità di Pizza, il Fiordilatte in Panna sarà il protagonista delle ricette degli chef stellati Lino Scarallo e Andrea Aprea. Le contaminazioni con le cucine dei diversi Paesi saranno assicurate dagli chef Ignacio Ito e Roberto Di Pinto.

Sulla pizza il Fiordilatte in Panna sarà l’ingrediente delle ricette del super team di pizzaioli allo stand Latteria Sorrentina al congresso di Identità Golose 2024. Ci saranno le pizze di Davide Ruotolo, Vincenzo Capuano, Peppe Cutraro, Pietro Fontana, Gaetano Paolella, Gennaro Rapido, Carlo Sammarco, Gino Sorbillo.

Chiusura dolce con Gino Fabbri, Vice Presidente di Apei - Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana.