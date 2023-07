1664 Blanc: il Blue Tour arriva a Napoli in via Diaz dalle 15 alle 23

La birra premium dal sapore unico e dai colori che richiamano il Mediterraneo, si prepara ad attraversare l’Italia per far scoprire il suo gusto irresistibile e rinfrescante con il Blue Tour, che si svolgerà all’interno di un van vintage dell’iconico blu della bottiglia. Da Milano a Gallipoli, il viaggio di 1664 Blanc sarà una experience all’insegna del buon gusto e del divertimento che darà la possibilità al grande pubblico di assaporare la birra premium in alcune delle principali città e mete balneari dello Stivale. L’approccio a 1664 Blanc avverrà con il coinvolgimento di tutti i sensi: ci si lascerà prima attrarre dall’iconico blu del Blue Van e quindi travolgere dagli aromi della birra spillata e dalla freschezza della sua schiuma, per poi farsi sorprendere dalle note agrumate, di pesca bianca e frutta tropicale.

Un perfetto equilibrio di gusto tra leggera dolcezza e acidità che rende 1664 Blanc perfetta per essere gustata anche in una calda giornata estiva, in riva al mare o per affrontare con brio la frenesia cittadina. «1664 BLANC fa rima con convivialità: è per questo motivo che siamo entusiasti di portare avanti il progetto Blue Tour – un’occasione per celebrare la gioia di vivere che non rinuncia all’eleganza e per far trascorrere ai nostri consumatori un piacevolissimo momento di relax e socialità, travolgendoli con il sapore riconoscibile della nostra birra rinfrescante e accattivante» - dichiara Erica Robustelli, Senior Brand & Innovation Manager. Segui il Blue Van in giro per la Penisola e sulla pagina instagram @1664Blancit. Ti aspettiamo per un brindisi con un twist in più il 19 luglio a Napoli, in Via Diaz (angolo piazza Oberdan) dalle ore 15 alle ore 23.

CARLSBERG ITALIA

Con oltre un 1.300.000 HL prodotti, Carlsberg Italia è attualmente il terzo produttore nazionale di birra e vanta un portafoglio di marchi, nazionali e internazionali, apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, come Birrificio Angelo Poretti, Tuborg, Grimbergen, 1664 Blanc, Brooklyn Brewery, Carlsberg e Kronenbourg. Oltre 260 persone tra dipendenti e agenti lavorano negli uffici di Milano, nel birrificio di Induno Olona (VA) e su tutto il territorio nazionale.