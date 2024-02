Amore senza fine tra Leffe e la pizza: il connubio di gusto si celebra a San Valentino

Leffe dichiara il suo amore per la pizza proprio nel giorno di San Valentino. Il noto marchio di birra belga celebra il connubio di sapore con uno dei prodotti più forti del Made in Italy. Quella tra la pizza e la birra è un'unione che non morirà mai e che è apprezzata non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per celebrare questo duo Leffe ha scelto la città natia della pizza, Napoli, dove l'artista di urban art, Luca Barcellona, calligrafo di fama internazionale, realizzerà dei live paintings e tre artworks per festeggiare un amore senza fine. Mercoledì 14 febbraio è prevista la realizzazione di due dipinti, dal vivo, nella stazione metropolitana di Montesanto, uno dei cuori pulsanti del centro cittadino, dove il passeggio di turisti e residenti non si arresta mai. L'aziende belga ha intenzione di lasciare e lanciare messaggi di amore in tutta la città partenopea proprio per testimoniare l'universalità di questa dichiarazione ( ovvero quella tra la pizza e la birra). Non è un caso che l'evento coinvolga alcune strade di Napoli proprio nel giorno di San Valentino, creando un'aura di magia e di creatività con lo slogan «gli amori vanno e vengono, ma il nostro amore per la pizza nun po’ tene’ mai fine».

«L'ispirazione per le opere d’arte che ho realizzato per la città di Napoli parte dalla relazione emotiva che sottende la combinazione di pizza e birra:un'esperienza di spontaneità, una dichiarazione d'amore.Ciò si riflette sia nello stile urban, un'espressione artistica che ha origine nel vero cuore pulsante di ogni città, sia nella decisione di concludere la citazione con un'espressione in dialetto napoletano - ha spiegato l'artista Luca Barcellona - La prima parte del testo è in italiano, ma l'elemento della pizza poi innesta l'elemento irrazionale dell'emozione, facendo spazio a un sentimento che parte dal cuore», ha concluso.

Gli italiani sono innamorati di questo abbinamento. Secondo il sondaggio di Doxa/AssoBirra che ha visto coinvolte un campione di mille persone, un italiano su tre sceglie la birra quando mangia la pizza (36%).

E quando si tratta di scegliere il giusto alimento da accompagnare alla birra, secondo l’Osservatorio Birra di Nomisma e Agronetwork per il 76% quello tra la pizza e la birra è un intramontabile evergreen.

Fattivamente questa pietanza e questa bevanda sono destinate a camminare mano nella mano.

«La pizza, un cibo e un simbolo amato da tutti in Italia, racchiude la ricca storia e le variazioni della cultura

culinaria del Bel Paese. Per dimostrare come l’incontro tra Birra Leffe e gli ingredienti della pizza sia un

match perfetto, a San Valentino abbiamo deciso di esprimere il nostro amore per la pizza. E quale posto

migliore di Napoli, la culla di questa eccellenza, per farlo?», ha affermato Solène Burgart, senior brand manager

di Birra Leffe per l’Italia.