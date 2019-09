Napoli Pizza Village, il programma di oggi: sul palco Clementino

Venerdì 13 Settembre 2019, 08:54

Apre oggi, venerdì 13 settembre, il Caputo Napoli Pizza Village. I 50 forni sul Lungomare Caracciolo si accenderanno dalle ore 18 e si spegneranno il 22 settembre prossimo, ultimo giorno della kermesse.Non saranno 10 giorni di solo pizza ma anche di spettacoli, musica, cultura e confronto. Le aree del Pizza Class (come fare la pizza in casa) NPV KIDS( dedicate ai bambini) inizieranno a lavorare dalle 19. Sarà inaugurata la terrazza Ferrari con il primo incontro del NPV d’Essai, mentre il taglio del nastro del villaggio con le autorità è fissata alle 20.30 e dalle 21.30 il palco accoglierà il primo artista in radiovisione su RTL 102.5, Clementino.Questo il programma di oggi:18 Area Ospitalità – Rotonda Diaz Convegno: “Valorizzazione del riconoscimento Unesco” in collaborazione con Fondazione Univerde presieduta dall’on. A.Pecoraro Scanio.- Inaugurazione Mostra fotografica Campagna #PizzaUnesco.19 Area eventi Terrazza Ferrari (accesso solo su invito) - “Appuntamenti di Gusto: Fuscella & Ricotta”promosso da Latteria Sorrentina in collaborazione con Scatti di Gusto – Ospiti Teresa Iorio e Pasquale Gueli.20 Terrazza Ferrari -NPV D’essai – “PopPizza Largo alle Periferie. Quanto conta avere la pizzeria di riferimento sotto casa?” conduce Nio Puzzi, con Raf Bonetta, Vincenzo Angillotti, Vincenzo Esposito20.15 Inaugurazione del Napoli Pizza Village con il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e la presenza delle autorità - Ingresso lato Mergellina.Dalle 20.30 Palco – Clementino, Il cantautore Tommaso Primo - Il rapper Pepp-oh - L’ironico della canzone napoletana Ernesto a Foria and Friends- Ivan Granatino.