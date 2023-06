Berlusconi, l'eredità: spuntano altri 19 immobili, dalla villa di Lampedusa a 10 proprietà sul Lago Maggiore

Negli oltre sei miliardi di valore del suo impero che finirà in successione (ancora incerta la data di apertura del testamento, potrebbe avvenire anche dopo l'assemblea di Fininvest del 29 giugno), Silvio Berlusconi lascia anche 19 fabbricati in eredità: sono quelli a lui intestati come persona fisica. Sicuramente poca cosa rispetto alle partecipazioni indirette in MFE-Mediaset, Mediolanum, Mondadori che valgono circa 3 miliardi oppure le quote nelle immobiliari che posseggono le ville ad Arcore, Costa Smeraldo, Macherio, Villa Zeffirelli. Le proprietà dirette di Silvio, fatte di ville, abitazioni, (molte di lusso), garage, rimesse, risultano dalla visura catastale intestata all’ex premier, imprenditore, leader di FI che Il Messaggero.it è in grado di rivelare. Si tratta di un documento esclusivo perchè l’accesso non è pubblico ma solo per chi ha titolo. Il valore complessivo si attesta a 4.795.238 euro, ma non è sicuramente questo il valore commerciale che potrà essere raccolto nel caso in cui gli eredi decidessero di vendere i beni. I 4,7 milioni rappresentano il valore medio, come risulta dalla visura, che è stato ricavato da altre compravendite realizzate in passato su cespiti simili.

