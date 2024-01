Bonus animali domestici, arriva il contributo spese veterinarie per chi ha cani e gatti (e non solo): quanto vale e come richiederlo

Dal cibo agli accessori, avere un cane o un gatto comporta numerose spese che non tutti possono affrontare con serenità. Per questo il governo ha inserito nella Manovra un bonus destinato proprio ai proprietari di animali domestici con redditi bassi, almeno per le spese veterinarie.

Quanto vale il bonus

Per la misura sono previsti 250mila euro all’anno per il triennio 2024-2026 per un totola di 750mila euro. L'ammontare del singolo bonus non è ancora specificato, ma il testo della Manovra indica che «è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto di farmaci veterinari».