Inter-Napoli, probabili formazioni: Osimhen, maledizione a San Siro tra zero gol e infortuni

Una relazione complicata. Come quelle tra giovani amanti nei primi anni di Facebook. Victor Osimhen e Milano, Victor Osimhen e San Siro. Due rette parallele che quasi mai si incontrano e quando lo fanno non va mai bene all’azzurro. Anche stasera, nel posticipo contro l’Inter, probabilmente il nigeriano non ci sarà: problemi muscolari, il momento non è dei migliori, le scorie dell’eliminazione in Champions League e della brutta finale persa in Coppa d’Africa cominciano a farsi sentire. Servono forze fresche a Francesco Calzona e Osi andrà in panchina. Non ci sarà, come spesso accade a San Siro.