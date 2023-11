Che fine hanno fatto gli ultimi calciatori mandati in campo da Walter Mazzarri? Il toscano torna a Napoli a dieci anni dall’ultima volta, quando ci si era salutati prima di dare il benvenuto a Rafa Benitez. L’ultima volta in panchina di Walter con gli azzurri fu in campionato: nel maggio 2013, trasferta a Roma indolore come la sconfitta contro i giallorossi (2-1) per chiudere quella stagione con il 2° posto e la Champions in tasca. Solo un calciatore di quella formazione titolare è ancora in attività.