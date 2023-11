Napoli-Empoli in dieci meme: Aurelio esonera Garcia, ma non è De Laurentiis...

Ok ok, forse mai come questa volta non c’è nulla da ridere. Scherziamo, ovviamente: lo scivolone del Napoli contro l’Empoli ci ha regalato un’altra pregiatissima carrellata di meme, solo che questa volta è stata una faticaccia schivare gli insulti e le critiche. Finalmente però, dagli spalti del Maradona, si è sentito un coro che mancava da un bel po’: «Grazie, mister!». Ah, non era per Garcia?...