Sanremo 2024, pagelle look prima serata: Mengoni très chic (8), Paola e Chiara perché (6), Clara gran serata (8)

Sanremo 2024 è ai blocchi di partenza e sui look ci sono poche certezze. Una è la sempreverde giacca sbrilluccicosa di Amadeus, le altre le scopriremo solo assistendo (e dando i voti con le nostre pagelle dei look). Qualche casa di moda ha già rivelato i bozzetti degli abiti di scena dei propri artisti di riferimento. Ad esempio, San Giovanni avrà un completo oversize firmato GCDS, Teresa Mannino sarà in Just Cavalli e Rose Villain con maxi trench di pelle DSquared2. E mentre Dargen D'Amico sarà in Moschino i Negramaro hanno scelto Paul&Shark e Annalisa opterà per un modello Dolce&Gabbana tutto trasparenze.