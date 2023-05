Mantello lungo, passo lento e quella che potrebbe sembrare una falce. Tutte caratteristiche del tristo mietitore, ovvero la morte personificata. Le stesse della figura apparsa durante l'incoronazione di Re Carlo III. Il passaggio, ripreso in un video, ha fatto il giro del web. In molti si sono chiesti chi fosse. Anche perché più di 20 milioni di persone si sono sintonizzate per assistere alla cerimonia avvenuta il 6 maggio.

Harry, cosa ha fatto dopo l'incoronazione di Re Carlo? Quella mezz'ora a Buckingham Palace senza vedere padre e fratello