Amici, Leonardo Lamacchia a Verissimo confessa: «Per anni ho nascosto la mia omosessualità, ora sono un uomo libero e ringrazio i miei genitori»

Leonardo Lamacchia dopo la sua partecipazione ad Amici viene intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Spiega come è tornare alla vita di tutti i giorni e confessa di essersi sentito stralunato e di aver avuto difficoltà in un primo momento dopo il turbine di emozione derivato dal programma.

Leonardo confessa di non voler tornare alla vita di prima: «Devo dire che non era butta la mia vita, ma era complessa, ho dovuto fare molti lavori per...

