Antonella Fiordelisi perdona Francesco Chiofalo: «Ha giustificato il motivo del tradimento e si è pentito»

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo un periodo di crisi sono finalmente tornati insieme. Lenticchio, così viene chiamato l’ex protagonista di “Temptation Island”, ha annunciato la cosa dal suo account Instagram mentre Antonella, ospite di “Live – Non è la D’Urso”, ha spiegato perché ha perdonato il suo fidanzato.

Ezio Greggio su Barbara D'Urso, il fuorionda solleva critiche



La coppia era entrata in crisi lo scorso agosto, quando Antonella aveva affermato sul social di essere stata tradita: “Mi ha giustificato il motivo del tradimento – ha spiegato a Barbara D’Urso - Lui pensava che io non fossi realmente interessata a lui perché mi vedeva un po’ lontana”.

Francesco l’aveva tradita con l’ex: “L’ha vista due volte. l'ho scoperto perché una volta stavamo a Sharm in vacanza e arrivavano i messaggi di questa ragazza. Continuava a dire che era semplicemente una frequentazione che aveva avuto prima di stare con me e che non c’era alcun motivo di preoccuparsi. Io però gli ho chiesto di vedere la chat su Whatsapp ma lui mi ha detto che l’aveva cancellata (…) Io non l’ho beccato subito: ho contattato prima la ragazza e lei inizialmente non mi ha detto niente. Poi l’ho ricontattata dopo un mese, dicendo che la doveva finire di scrivere a Francesco, è stato solo un modo in più però per capire se veramente lei era stata con Francesco o meno”.

Lui le ha dimostrato amore: “L'ho perdonato, lo sto mettendo alla prova. Lui è venuto tre mesi a Salerno in un B&B nella stessa via di casa mia. Io avevo completamente chiuso le porte perché non volevo vederlo più. L’ho perdonato perché mi ha dimostrato tanto, che ci tiene, che si è pentito”

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA