Belen e il regalo «originale» per Santiago: la bici con la scopa sotto l'albero

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 13:28

MONTEGROTTO - (Al.Ma.) Alla fine Babbo Natale ha portato a Santiago, figlio della showgirl Belén Rodríguez, la magica bicicletta con la scopa che fa i grattini mentre si pedala che aveva detto di desiderare in unpostato su. Il regalo sognato, che una settimana fa non esisteva ed è diventato realtà grazie all'impegno di Damiano Roncolato, titolare del negozio di biciclette Ronda Corse di Via Cataio, si è materializzato sotto l'albero di della sorella di Belén: Cecilia Rodríguez.Sono state ore anche un po' adrenaliniche per l'artigiano sampietrino e la compagna Gaia. «Dopo che ho ultimato la bici abbiamo postato un video che ad oggi è stato visto da 100 mila persone - racconta Roncolato - attraverso i commenti si è messa in contato con noi Cecilia. Sabato ci ha chiamato al telefono. Ci ha detto di volere assolutamente comprare la bici e se potevamo portargliela a Milano il giorno dopo». Così Damiano, Gaia e una amica a metà pomeriggio della vigilia di Natale sono arrivati a casa di Cecila Rodríguez e Ignazio Moser.