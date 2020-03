Belen Rodriguez, sexy quarantena per il coronavirus: show in bikini per i fan su Instagram

Quella della reclusione forzata causa coronavirus per Belen Rodriguez è diventata un’occasione per prendersi una vacanza in famiglia e dal suo terrazzo la showgirl si gode il sole di Milano, mentre si mostra sorridenti in bikini ai suoi follower.

In casa non Belen infatti c’è il marito Stefano De Martino, che prende il sole con lei, il figlio Santiago e i genitori della Rodriguez, Gustavo e Veronica Cozzani, che trascorrono gran parte del tempo col piccolo.

Belen intanto appunto si gode il sole assieme a Stefano in terrazza, ricevendo i complimenti dai suoi fan per il fisico sempre a prova di critica che in mostra nelle stories di Instagram.



Di sicuro non ha preso peso, nonostante i numerosi dolci che prepara con i suoi cari, anche grazie alla ginnastica che fa quotidianamente e che consiglia a tutti i suoi follower.



Per l’emergenza Coronavirus, come fatto anche da Chiara Ferragni e Fedez, la Rodriguez e De Martino ha promosso attraverso i social la raccolta fondi aperta per aiutare la terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli.



