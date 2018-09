Carlotta Mantovan, dedica social alla figlia: «Primo giorno di scuola, amore mio»

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallo scorso 20 marzo Carlotta Mantovan non postava nulla sui social, pochi giorni prima della scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. Oggi la giornalista è tornata a condividere una foto su Instagram, e lo fa per condividere con i suoi follower un tenero momento con sua figlia. «Primo giorno di scuola, amore mio, ti amo» le frasi indirizzate alla piccola Stella, la bambina nata cinque anni fa dal matrimonio con Fabrizio Frizzi.Nel frattempo la Mantovan è tornata in televisione, diventando un volto Rai 3. La giornalista conduce dal 10 settembre "Tutta salute", trasmissione mattutina che si occupa di smascherare fake news.