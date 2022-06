Carolina Morace, la festa per i 40 anni della (splendida) moglie Nicola Williams

Una giornata di festa per Carolina Morace. La leggenda del calcio femminile italiano, infatti, ieri ha festeggiato i 40 anni della moglie, l'australiana Nicola Jane Williams, che come lei è un'ex calciatrice ed ora allenatrice.

Carolina Morace e Nicola Williams sono sposate da dieci anni e la loro relazione non è stata esclusivamente sentimentale: nel 2018, infatti, l'ex calciatrice australiana ha fatto da assistente alla moglie quando era sulla panchina del Milan femminile. Carolina Morace, che ha 18 anni più della moglie, ha festeggiato ieri il compleanno della consorte, con le migliori amiche della coppia.

Presente, tra gli altri, anche Elisabetta 'Betty' Bavagnoli, ex allenatrice e attuale direttrice tecnica della Roma femminile. Dopo aver condiviso diverse maglie da calciatrici, Carolina Morace e Betty Bavagnoli hanno lavorato insieme anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Nel 1999, infatti, la Morace fu chiamata dalla famiglia Gaucci a guidare la prima squadra maschile della Viterbese, in C1, scegliendo Betty Bavagnoli come sua vice.

Carolina Morace e sua moglie Nicola Williams, nelle foto pubblicate su Facebook dall'ex azzurra, appaiono bellissime, radiose e solari. «Happy Birthday Amore», la scritta sulla torta di compleanno di Nicola Williams. E Carolina Morace, su Facebook, continua a festeggiare così: «Buon compleanno Wife!».