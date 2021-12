Chiara Nasti sui social: «Ho avuto il Covid e sono guarita; settimane chiusa in casa»

Amata quanto odiata, l'influencer e imprenditrice napoletana Chiara Nasti fà ancora una volta discutere.

È di diverse ore fa l'annuncio ai suoi milioni di follower su Instagram dell' avvenuta guarigione dal Covid, rivelando così la ragione per cui diversi degli ultimi post pubblicati sono stati realizzati in casa. In una serie di storie, la Nasti ha raccontato di non aver voluto pubblicare alcun post «strappalacrime» e di essersi voluta accertare del suo status di guarigione, confermato poi dalla negatività al test anticovid, prima di condividere i dettagli della storia col proprio pubblico. Ha detto: «Ho avuto il Covid e per questo mi avete visto tutte queste settimane in casa. Sono stata benissimo, non ho avuto nessun tipo di sintomo. Non vedo finalmente l'ora di scendere (uscire) di casa».

Tuttavia, nonostante l'annuncio di quella che è una buonissima notizia per l'influencer napoletana, non sono mancate le polemiche di alcuni dei suoi stessi seguaci, i quali le hanno scritto in privato dicendole che sarebbe stato forse più opportuno fare un post per raccontare più dettagli sulla vicenda. La Nasti non ha tardato a mostrare il proprio disappunto, dichiarando: «Non l’ho detto fino ad ora perché tra le persone che conosco ce ne sono diverse che vogliono letteralmente il male degli altri, il mio incluso. Io ci credo molto a queste cose. Inoltre, non sono per l'attirare il pietismo degli altri con post strappalacrime. Se io ritengo di voler parlare di una situazione personale, lo faccio; sennò evito».