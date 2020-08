Costanza Caracciolo, prima foto in bikini dopo il parto. Le fan apprezzano: «Ci fai sentire meno inadeguate»

Costanza Caracciolo, la moglie di Bobo Vieri, si mostra a poco più di quattro mesi dal giorno in cui ha messo al mondo la piccola Isabel. Lo fa senza paura, con il desiderio di lanciare un messaggio a tante donne respingendo hater e fanatici del web sempre pronti a commenti fuori luogo. «Il coraggio di sognare», scrive. E poi aggiunge «piano piano», riferendosi alla forma fisica (comunque straordinaria) di una neomamma. Proprio per questo motivo il post è risultato apprezzatissimo dai suoi follower.

«Grazie per il messaggio che dai - risponde una sua fan - Sei vera, mi fai sentire meno inadeguata con i kg in più. La gravidanza è un dono d'amore, un'emozione indescrivibile, ma il fisico cambia immancabilmente e se passo da una 42 a una 44/46 e poi vedo solo gnocche che dopo 30 gg sono ritornate magrissime, non devo sentirmi depressa e triste allora! Magari l'allattamento, magari gli ormoni e poi una dieta con sport pian piano mi riporteranno al peso salutare e normale».

E ancora un'altra utente: «Che bello vedere la naturale bellezza dopo 1 gravidanza.. Senza nessuna posa! Sei ancor più bella.. Ancor più vera!». Commenti che non si fermano, sempre con lo stesso tenore: «Sono rimasta colpita. È uno scatto davvero affascinante, mi trasmette tanta tranquillità, dolcezza. Vedo una donna felice. Spero di avere una foto così bella anch’io un giorno! Grazie per ciò che mi hai trasmesso! Sei una bellissima persona».



