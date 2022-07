Cristiana Capotondi incinta a 42 anni? L'indiscrezione: «In attesa del primo figlio da Andrea Pozzi»

Secondo i rumors Cristiana Capotondi starebbe per diventare mamma a 42 anni. Gira voce che l'attrice sarebbe incinta del primo figlio dal suo compagno Andrea Pezzi. Per il momento, nessuna conferma o smentita sulla gravidanza. A lanciare l'indiscrezione, che ha fatto impazzire di gioia i fan, è il settimanale Diva e Donna, che scrive: «Compierà 42 annni il prossimo settembre Cristiana Capotondi...sarà un compleanno che ricorderà per tutta la vita: l'attrice è in dolce attesa del suo primo figlio». Inoltre il magazine spiega che sta trascorrendo la gravidanza nella campagna del Senese, tra ulivi e girasoli, a fianco del suo compagno.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Isola dei famosi, Cristiana Capotondi parla di Nicolas Vaporidis:... NOMINATION Nastri d'Argento, torna a Napoli il premio dedicato alla...

Il compagno Andrea Pezzi

Cristiana e Andrea fanno coppia fissa dal 2006, sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e non hanno mai sbandierato il loro amore sui social. Non stupisce, quindi, che non abbiamo annunciato l'arrivo di un figlio. Per il momento, non s'intravede ancora nessuna foto di un pancino sospetto, sarà il tempo a rivelarci la verità.

L'istinto materno della Capotondi

«Nella nostra cultura, la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno. La vita è fatta di tante esperienze, quella della maternità deve essere straordinaria ma ognuno deve arrivarci con i propri tempi», aveva spiegato la Capotondi in un’intervista al Corriere della Sera: «Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madre. Io lo esprimo nei progetti di vita».

Tra le fasi di vita vissute dalla bella attrice c'è stata anche quella legata alla castità, infatti Cristiana e Andrea, secondo quanto affermato dai diretti interessati, sono stati casti per alcuni mesi solidificando il rapporto di coppia. Ancora nessuna proposta di matrimonio in ballo, chissà che i due innamorati non attendano la nascita del loro primo figlio per coronare questo sogno d'amore. Sempre che Cristiana Capotondi sia realmente incinta...