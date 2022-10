Bianca Atzei incinta, posta la foto del pancione: «Maschio o femmina? Non dico nulla»

Zero spoiler per Bianca Atzei. La cantante sarda e il compagno, la Iena Stefano Corti, attendono trepidanti la nascita del loro primogenito. Ma entrambi non si sono ancora sbilanciati sul sesso del bambino che, ai più, rimane segreto. «Non vi posso svelare nulla ancora. Presto saprete» scrive Bianca su Instagram mentre mostra il pancione allo specchio.

E ancora, nelle stories successive, accarezza dolcemente la pancia mentre cammina e si dirige dal ginecologo: «Oggi andiamo a fare la nostra visitina, ti vedo tra poco» dice la futura mamma.

La felicità di Bianca

L'artista milanese è incinta e non potrebbe essere più felice di così. Qualche settimana fa, la cantante pubblicata uno scatto del panciano e scriveva: «Oggi mi sono svegliata così. Mi sentivo più pesantina, mi son guardata allo specchio e ho visto che panciotto è diventato/a pancione bello/a… E crescerai, cresceremo ancora… insieme», il pancione diventa sempre più evidente e Bianca Atzei ha voluto celebrare il cambiamento delle sue forme fisiche scattandosi delle foto davanti allo specchio.

La dedica speciale

In questi mesi di gravidanza, non sono mancate anche le dediche speciali di Bianca per il piccolo, o la piccola, in arrivo: «Ti sento dentro di me, ogni giorno sempre più forte. Ti immagino e ti sogno come quando ancora esistevi solo nel mio cuore e nei miei pensieri. Scoprirai che sei stato/a il desiderio più potente della mia vita. Scoprirai che io e papà ti abbiamo voluto/a immensamente e non ci siamo mai fermati davanti agli ostacoli e la speranza ci ha uniti ancora di più», ha scritto l'artista, dedicando questa dolce lettera al nascituro, che ha fatto commuovere tutti i follower. Tra i vari commenti, risalta quello del compagno Stefano Corti che scrive: «Non vedo l'ora di spupazzarvi». Poi Atzei ha concluso così: «E scoprirai che grazie a te,esiste un amore che si è trasformato in qualcosa di più magico e forte tra me e il tuo papà».