Diletta Leotta di nuovo single? «Storia finita con Daniele Scardina dopo un anno»

è tornata? Sembra proprio di sì, almeno stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo, secondo cui la storia d'amore tra la conduttrice di Dazn e il pugile, alias King Toretto, sarebbe finita dopo poco più di un anno.Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha lanciato la “bomba” su Instagram, anticipando una rivelazione esclusiva del suo settimanale.per il momento non hanno ufficializzato la fine della storia, ma sui social non si vedono insieme da qualche tempo. Gli ultimi scatti insieme risalgono a un mese fa, quando la coppia si era concessa un po' di trekking sulla montagna della Grignetta e nulla lasciava presagire una possibile crisi.avevano iniziato a frequentarsi lo scorso anno: si erano conosciuti grazie a Gue Pequeno, si sono ritrovati in occasione di un evento di boxe e da lì è scoccata la scintilla. Nonostante la lontananza forzata (lei è di base a Milano, lui a Miami), la coppia aveva avuto la fortuna di condividere la quarantena durante il lockdown, regalando ai follower tanti momenti della loro quotidianità, dalle foto di coppia sorridenti agli allenamenti in casa. Ora, però, i due sarebbero tornati single.