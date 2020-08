Elisabetta Canalis, la foto su Instagram fa impazzire i fan: boom di like

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con una foto su Instagram, che non lascia spazio all'immaginazione, fa il boom di like. Fan impazziti per l'ultimasarda sul popolare social network:ha caricato un'immagine dove è ripresa con un costume trasparente, che fa intravedere tutte la sua bellezza e un seno prosperoso., che appena rientrata in California, dopo qualche giorno trascorso in vacanza in Sardegna, in pochi minuti ha fatto il pieno di like, con commenti entusiastici dei suoi ammiratori, che la proclamano la "più bella del mondo". E in molti, per scherzare con Eli, scrivono "Santa Monica" riferendosi al luogo dove vive Elisabetta Canalis.