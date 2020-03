Elisabetta Canalis super sexy e i follower impazziscono: «Così ci fai prendere un infarto»

Elisabetta Canalis lancia la “Green Collection”, la nuova collezione di capi sostenibili che rispettano l’ambiente di “Intimissimi”, posta gli scatti in intimo sui social e conquista il web. L’ex velina, oggi mamma di Skyler Eva e moglie del dottor Brina Perri, di stanza a Los Angeles dai tempi della sua relazione con George Clooney, è appunto diventata volto (o meglio corpo) della nuova collezione di underwear.

Dal suo seguitissimo account social (è stata una delle prime star a capire l’importanza di Instagram) ha postato uno scatto in cui indossa l’intimo e ha subito ricevuto una valanga di like e di commenti, anche molto divertenti.



Ci sono molti vip e colleghe, come Chiara Biasi e Sonia Bruganelli, e poi i suoi follower, che non hanno mancato di mostre il loro apprezzamento:«“E da questo momento – ha scritto un utente - in tantissimi rispetteremo l'ambiente, ne sono sicuro 😂😂😝».

Le battute non mancano e vanno da «Se per "sostenibile" si intende biodegradabili...ci vorrebbe una bella doccia allora!! 😂😂😂 sei sempre 🔝 @littlecrumb_ 😍» a «Quando ti clonano fammi un fischio.... Mollo tutto e vengo a prenderti 😜🌹».

Riferimenti anche al Coronavirus, con chi la definisce “Primo caso di MennonaVirus” e chi ammette che «è più facile sopravvivere al coronavirus che agli infarti che mi provochi con le tue foto».





