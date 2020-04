Francesco Totti e gli auguri a Ilary Blasi che compie 39 anni: «Auguri amore mio»

Ultimo aggiornamento: 13:15

. Si festeggia in casa Totti: Ilary, la splendida conduttrice, festeggia il compleanno in modalità quarantena, e il capitano ha voluto farle una sorpresa con una dedica romantica dal suo accountsono sposati dal 2005, dalla loro unione sono nati Cristian, Chanel e Isabel. Il loro matrimonio va a gonfie vele e Totti ha voluto fare alla moglie una dolce dedica social in occasione del suo compleanno.e il Pupone ha pubblicato sul suo account intagram una foto che lo ritrae sorridente insieme all'ex conduttrice del Grande Fratello Vip con la dedica: “”.Un post semplice e romantico che è stato molto apprezzato dai loro fan, tanto che in pochissime ore dalla pubblicazione ha quasi raggiunto i 300 mila mi piace. Ma non solo.Non solo il post sulla home Page di Instagram,ha creato delle stories con i momenti più romantici insieme a Ilary Blasi e a i suoi figli mettendo come sottofondo la canzone di di Tiziano Ferro “Il regalo più grande” .