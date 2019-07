​Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. «Sei stato un flop», lui risponde così

Lunedì 1 Luglio 2019, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 13:00

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. La coppia, uscita meno di un mese fa dal programma Uomini e Donne, si è detta ufficialmente addio. Da giorni si vociferava riguardo una crisi in corso tra i due, ma ora la conferma è arrivata.Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto tradimento di Manuel durante una vacanza ad Ibiza con gli amici, ma nessuno dei due si era pronunciato al riguardo. Poi Giulia ha spezzato il silenzio con una storia su Instagram: «Manuel e io non stiamo più insieme per tanti motivi - ha detto l'ex tronista - non l’ho vissuto bene questo periodo perché, nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo si sono rivelate un grande flop. La persona che ho scelto si è rivelata essere tutt’altro rispetto a ciò che immaginavo di trovarmi al fianco. Non voglio sputare fango su altre persone ma ci sto abbastanza male. Credo di non avere capito più di tanto. Passerà, pazienza».Dichiarazioni alle quali Manuel ha immediatamente replicato sui social: «Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia perché le guerre social non fanno parte di me soprattutto per cose così delicate e private. Il flop si sarebbe preso altri 3 mesi di insulti per di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea».Cosa avrà voluto dire Manuel con questa frase?