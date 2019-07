Grande Fratello 2019, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro verso l'addio: «Prima la famiglia»

Martedì 9 Luglio 2019, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 20:48

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro stanno insieme? I fan hanno sperato dal momento in cui si è chiusa la porta rossa del Grande Fratello che la frequentazione tra i due diventasse qualcosa di più. Sembra però che nessun fidanzamento sia in vista. I due ex inquilini, infatti, appaiono sempre più distanti e verso l'addio. Sui social, inoltre, ribadiscono di avere altri pensieri o priorità.Daniele ha tenuto a precisare che nella sua vita preferisce dare attenzioni alla sua famiglia, mentre la ragazza dal cuore di latta ha sottolineato di sognare ancora il vero amore. Martina continua a non essere il pensiero fisso del bel veneto, che già nella casa aveva dimostrato di non gradire l'interesse della ventenne. «Family first», ha scritto Daniele sui social.Alla domanda dei followers che le chiedono se Daniele sia il suo fidanzato, Martina risponde: «No, baby». La ragazza sogna una persona che evidentemente non c'è ancora. «Per chi sa aspettare c’è sempre un meraviglioso arrivo. Le cose belle hanno il passo lento», le parole inequivocabili della vincitrice del reality.Questo è stato invece uno degli ultimi messaggi pubblicati da Daniele su Instagram: «Bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Non bisogna credere a qualcosa solo perché fa comodo. La verità è come il sole: fa bene finché non brucia! Mettetevi la protezione, ragà».