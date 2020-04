Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime per Aristide: «Sono distrutta, non lo rivedrò mai più»

Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime a poche ore dalla diretta: «Sono distrutta, non lo rivedrò mai più». Ultime ore prima della finalissima di questa sera. Tutti i concorrenti fanno il bilancio della loro esperienza nella Casa, la più colpita sembra essere Antonella Elia, che è anche in nomination.

Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro sono i sette concorrenti ancora nella Casa del Grande Fratello Vip. I primi tre sono in nomination e solo due di loro potranno accedere alla finalissima. Per i "vipponi" è tempo di bilanci e ognuno è commosso per il percorso fatto. La più turbata sembra essere Antonella Elia che questa mattina ha ballato insieme ad Aristide. Ballo che l'ha scossa nel profondo tanto che è subito corsa in confessionale in lacrime: «Mi viene da piangere. La persona che lascio (facendo riferimento ad Aristide ndr) chissà quando la rivedrò. Mi ha riportato a quando ballavo i lenti a 15 anni».

